Рада у четвер може розглянути закон про імпічмент, - Герус

Представник президента у Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що Верховна рада 9 скликання може розглянути законопроект про імпічмент президента у четвер, 29 серпня. Про це він сказав журналістам, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що сьогодні Рада буде працювати до 6-7 вечора.

"Можливо будемо голосувати закон про імпічмент, те, що я знаю, сьогодні буде про зняття депутатської недоторканності… Я думаю, по плану робота до 6-7 вечора. Я не думаю, що сьогодні буде до 3 ночі (робота, - ред.). А якщо доведеться, то будемо працювати, які проблеми?" - сказав Герус.

Нагадаємо, народний депутат нового скликання від "Слуги народу" Руслан Стефанчук заявив, що сьогодні, 29 серпня, до Верховної ради планують внести до 80 важливих законопроектів. Він підкреслив, що сьогодні депутати не розглядатимуть законопроекти, їх будуть вносити.

"Сьогодні ми не розглядаємо як такі законопроекти. Ми будемо тільки вносити. Все, що ми внесемо, вони будуть важливі. Їх буде 70-80. Основні - це питання, пов'язані з імпічментом, внесенням змін до Конституції України, кнопкодавством і ряд економічних і антикорупційних законів. Для їх прийняття регламент відводить нардепам від 10 днів до місяця", - заявив він.

Як писало РБК-Україна, обраний депутат "Слуги народу" Юрій Камельчук вчора заявив, що на засіданні Верховної ради нардепи мають розглянути від 30 до 100 законопроектів.