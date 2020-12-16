Рада буде оприлюднювати свої рішення тільки в одному виданні

Верховна рада буде оприлюднити свої рішення тільки в одному виданні - "Голосі України". Відповідний законопроект №4334 нардепи прийняли в другому читанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Раніше рішення оприлюднювали також у "Відомостях Верховної ради".

"Підписані президентом України закони публікуються в газеті "Голос України" та розміщуються на офіційному сайті Верховної ради. Така публікація законів і інших актів Верховної ради є офіційною", - свідчить текст закону.

Після підписання закон набуде чинності з 1 січня 2021 року.

Нагадаємо, раніше профільний комітет рекомендував ВР схвалити цей закон у другому читанні.

Як писало РБК-Україна, на початку грудня нардепи прийняли за основу відповідний законопроект №4334 про внесення змін до Регламенту ВР. За нього проголосували 246 парламентаріїв.

Відзначимо також, Рада хотіла скасувати обов'язкову публікацію законів та інших нормативних актів в "Урядовому кур'єрі". Документи уряду, включаючи проект державного бюджету, пропонувалося публікувати на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади.

Однак згодом закони відкликали й зняли з розгляду парламенту.