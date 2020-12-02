Фото: "Голос України" (УНІАН)

Верховна рада хоче оприлюднювати свої рішення лише в одному виданні. Йдеться про "Голос України".

Про це повідомляє РБК-Україна.

Народні депутати схвалили за основу відповідний законопроект №4334 про внесення змін до Регламенту ВР. За нього проголосували 246 парламентарів.

"Поточна ситуація, що склалась з оприлюдненням інформації про діяльність Верховної ради України, свідчить про достатність потужностей одного друкованого засобу масової інформації для забезпечення цієї діяльності", - вказано у пояснювальній записці.

Закон пропонує встановити, що з 1 січня 2021 року офіційне опублікування рішень Ради здійснюватиметься лише у газеті "Голос України". Наразі їх оприлюднюють і у виданні "Відомості Верховної ради".

Проект закону спрямовано на оптимізацію витрат, спрямованих на опублікування рішень парламенту.

Нагадаємо, в кінці листопада 2019-го комітет ВР з питань цифрової трансформації підтримав ряд законопроектів, які скасовують обов'язкову публікацію законів і нормативних актів у газеті "Урядовий кур'єр".

Як писало РБК-Україна, Рада хотіла скасувати обов'язкову публікацію законів та інших нормативних актів в "Урядовому кур'єрі". Документи уряду, включаючи проект державного бюджету, пропонувалося публікувати на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади.

В уряді роз'яснювали ініціативу про припинення публікації законів в "Урядовому кур'єрі" і запевняли, що прийняття проекту не означає можливість підміняти тексти законів.

Однак згодом документи відкликали і зняли з розгляду парламенту.