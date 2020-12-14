Раді рекомендують оприлюднити свої рішення тільки в одному виданні

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Верховній раді рекомендують оприлюднювати свої рішення тільки в одному виданні. Йдеться про "Голос України".

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР рекомендує схвалити відповідний законопроект №4334 у другому читанні.

Відповідно до закону, з 1 січня 2021 року офіційна публікація рішень Ради буде здійснюватися тільки в газеті "Голос України".

До другого читання проекту надійшло всього шість правок. Члени комітету пропонують врахувати одну.

"Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект у цілому", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, раніше нардепи прийняли за основу відповідний законопроект №4334 про внесення змін до Регламенту ВР. За нього проголосували 246 парламентаріїв.

Як писало РБК-Україна, Рада хотіла скасувати обов'язкову публікацію законів та інших нормативних актів в "Урядовому кур'єрі". Документи уряду, включаючи проект державного бюджету, пропонувалося публікувати на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади.

В уряді роз'яснювали ініціативу про припинення публікації законів в "Урядовому кур'єрі" і запевняли, що прийняття проекту не означає можливість підміняти тексти законів.

Однак згодом закони відкликали й зняли з розгляду парламенту.