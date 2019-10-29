Рада голосуватиме за законопроект про ліквідацію "майданчиків Яценко" наступного тижня

Верховна рада України голосуватиме за законопроект про ліквідацію "майданчиків Яценко" наступного тижня. Про це заявив голова підкомітету комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Ковальов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, наступного тижня буде повністю підготовлен проект закону.

"Для того, щоб ліквідувати всі площадки нам треба ще пару днів для того, щоб отримати пропозиції людей. У нас три-чотири дні і наступного тижня у нас уже буде повністю проект і ми за нього проголосуємо", - повідомив Ковальов.

Так, на комітеті обговорювалось, що законопроекти з ліквідації "майданчиків Яценко" також буде темою засідання фінансового комітету у середу, 30 жовтня.

"Тому будь-ласка надавайте пропозиції. І на наступній робочій групі вже буде конкретний законопроект, який вийде в зал. Всі майданчики будуть ліквідовані, все буде добре, всім дякую", - додав він.

За його словами, наступного тижня в Раду буде внесено доопрацьовану версію законопроекту №2047.

"Концепція нашої робочої групи вже зрозуміла. Ми справляємось з майданчиками по нерухомості, вносимо зміни до Prozorro і до інших - Сетам, АРМА і так далі. Я бачу, що на наступному тижні ми повинні ще раз зібратися. У нас уже буде один законопроект з Дубінським. І в принципі, я думаю, що на наступному тижні ми вийдемо на фінальну стадію з конкретною концепцією законопроекту 2047-Д, який буде зареєстрований у Верховній раді", - додав він.

Нагадаємо, раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що законопроекти про ліквідацію "майданчиків Яценко" будуть проголосовані без висновку комітету фінансового комітету, членів якого запідозрили у хабарах і зобов'язали пройти детектор брехні.

Зазначимо, мова йде про законопроекти про внесення змін в Податковий кодекс для ліквідації схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості.