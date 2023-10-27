Катастрофа, которая выходит за пределы Украины. В ООН дали экспресс-оценку подрыва Каховской ГЭС

Подрыв Каховской дамбы в июне 2023 года является экологической катастрофой большого масштаба, выходящего за пределы Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Возвращаясь к Украине: программа ООН по окружающей среде опубликовала экологическую экспресс-оценку прорыва Каховской дамбы. В докладе отмечается, что прорыв Каховской дамбы в июне этого года является далекой экологической катастрофой, которая выходит за пределы Украины; масштабы которой могут быть непонятны в ближайшие годы или даже десятилетия", - рассказали в ООН.

Как заявили в ООН, "хотя наводнение ниже по течению нанесло значительные экологические потери и ущерб, ситуация выше плотины еще более серьезная". В частности, отмечается, что "события привели к выбросу химических загрязняющих веществ, в том числе машинного масла и жидких удобрений, поскольку в зоне затопления находилось значительное количество объектов хранения химикатов".

"Это может негативно отразиться на фауне и флоре, а также на жителях пострадавшей территории", - подчеркнули в ООН.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, в ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Это повлекло затопление ряда населенных пунктов Херсонской области. Больше всего пострадало временно оккупированное левобережье.

Часть жителей региона потеряла свое жилье в результате таких действий русских солдат.

Примечательно, что Сербия отказывается оказывать Украине военную помощь и продолжает сотрудничать с Россией. При этом Белград не признает оккупацию украинских территорий и помогает нашей стране гуманитаркой.

В конце августа Сербия передала Украине 15 грузовиков гуманитарной помощи для пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС.

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