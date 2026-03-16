Рада или фронт? Арахамия разъяснил заявление Зеленского о мобилизации нардепов

Президент Владимир Зеленский не угрожал отправить нардепов на фронт из-за неудовлетворительной работы Рады. Речь шла о другом.
Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-секретаря фракции Юлии Палийчук.
"Мы ознакомились со словами президента (Владимира Зеленского, - ред.) полностью. Он сказал, что депутат или работает, или воюет. Как и каждый гражданин Украины", - говорится в заявлении.
Арахамия отметил, что уже много раз говорилось, что сейчас в Украине граждане или работают, платят налоги и приносят пользу обороне, или защищают государство на фронте.
"Это понимают многие депутаты. И были определенные запросы от них о желании присоединиться к ВСУ, но законодательство этого не позволяет", - подчеркнул он.
Председатель фракции добавил, что есть отдельные коллеги, которые прикреплены в определенных подразделениях и ведут там определенную работу, а в пленарные дни присутствуют в Раде.
"Но юридически они не военнослужащие, а депутаты парламента. Очевидно, именно это имелось в виду. Что президент готов проговаривать с парламентом законодательные изменения, которые позволят депутатам быть военнослужащими", - сказано в заявлении.
Вчера, 15 марта, Зеленский заявил, что народным депутатам придется либо работать в Раде, либо он готов обсудить законодательные изменения, которые позволят нардепам идти на фронт.
"Если не служишь государству в парламенте, то служи государству на фронте. Это мой подход", - отметил он.
Напомним, недавно Владимир Зеленский заявил, что сейчас многие народные депутаты хотят сложить свои мандаты. В то же время он подчеркнул, что во время войны "есть вызовы, есть закон", и нужно работать, "как бы сложно не было".
По его словам, монобольшинство пытались развалить и влиять на него для голосования "нужных" законов.