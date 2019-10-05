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Роботи на переправі в Станиці Луганській завершать до 15 листопада

Новини » Суспільство    05.10.2019 - 16:44
Роботи на переправі в Станиці Луганській завершать до 15 листопада
Фото: міст в Станиці Луганській (president.gov.ua)

Зараз на мосту тривають відновлювальні роботи

Роботи на переправі Станиці Луганській будуть завершені до 15 листопада. Про це повідомляє прес-службу президента.

Зараз на мосту поблизу Станиці Луганської тривають відновлювальні роботи. Станом на 5 жовтня там відкрили тимчасовий перехід. Його планували спорудити до 11 жовтня, однак роботи закінчили раніше. Старі конструкції зруйнованої переправи зараз демонтують.

Крім того, на дорозі до мосту поклали покриття і наносять розмітку. Очікується, що роботи на переправі будуть завершені до 15 листопада.

Нагадаємо, Українська сторона Спільного центру з контролю і координації 4 жовтня заявила про завершення підготовчих робіт з відновлення зруйнованого моста через річку Сіверський Донець у Станиці Луганській. Вчора був введений в експлуатацію тимчасовий обхідний місток, що дозволить громадянам без ускладнень здійснювати переміщення.

протягом наступних днів будівельники продовжать роботи, безпосередньо, на зруйнованій ділянці мосту: буде проведений демонтаж зруйнованої частини мосту і дерев'яних трапів тощо

У Станиці Луганській запрацював обхідний міст У Станиці Луганській завершують будівництво обхідного мосту
Новини України Станица Луганская
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