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Україна готова до відкриття КПВВ "Золоте"

Новини » Суспільство     31.01.2020 - 22:54
Україна готова до відкриття КПВВ "Золоте"
Фото: КПВВ "Золоте" (facebook.com/ato.news)

КПВВ не можуть відкрити через відсутність готовності з боку ОРДЛО

Україна готова до відкриття контрольно-пропускного пункту в'їзду-виїзду "Золоте" в районі розведення сил і засобів на Донбасі. Про це заявив прес-секретар глави української делегації в Тристоронньої контактної групи в Мінську Леоніда Кучми Дарка Олефір на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, українська сторона дотримується домовленостей за підсумками зустрічі лідерів "нормандської четвірки" в Парижі.

"Україна готова до відкриття КПВВ "Золоте", як це передбачено домовленостями лідерів країн "нормандської четвірки" в Парижі, його повноцінна робота полегшить перетин лінії дотику для всіх жителів Луганської області. Ми також продовжуємо працювати над подальшим вдосконаленням інфраструктури пунктів пропуску", - написала Олефір.

Нагадаємо, раніше КПВВ "Золоте" не могли відкрити через відсутність домовленості з представниками ОРДЛО.

Також РБК-Україна писало, що Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на сході України розробляє механізми для пошуку зниклих без вести на Донбасі.

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