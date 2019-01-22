У роботу КПВВ на Донбасі у день виборів буде внесено зміни

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

До охорони публічної безпеки у день виборів буде залучено до 70 тис. правоохоронців

У роботу контрольно-пропускних пунктів в'їзду/виїзду (КПВВ) на Донбасі у день виборів, 31 березня 2019 року, буде внесено зміни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Міністрества внутрішніх справ України.

За даними відомства, в Україні з 22 січня по 4 лютого поточного року проводитиметься основна маса з’їздів партій і поліція забезпечуватиме охорону вказаних заходів.

"Крім того, представник МВС буде присутній в ЦВК. Також із сьогоднішнього дня наша робоча група співпрацює з Державною охороною, СБУ та керівниками штабів кандидатів. Для того, щоб ми мали інформацію по переміщенню кандидатів по областях, та могли забезпечувати громадський порядок під час таких агітаційних заходів", - повідомив голова спільної робочої групи МВС та Центрвиборчкому Іван Стойко.

Крім того, за даними Нацполіції, у день голосування на кожній з виборчих дільниць за правопорядком будуть слідкувати по 2 поліцейських. Таким чином, як зазначається, до охорони публічної безпеки у день виборів буде залучено до 70 тис. правоохоронців.

Також зазначається, що для уникнення черг у пунктах пропуску в Луганській та Донецькій областях в день голосування Держприкордонслужба планує перевести їх на інший розпорядок роботи: або продовжити робочий день, або додати кількість співробітників.

Нагадаємо, станом на 22 січня 2019 року ЦВК вже зареєструвала 13 кандидатів у президенти на чергових виборах.

Крім того, Центрвиборчком дозволив 59 громадським організаціям мати своїх спостерігачів на президентських виборах.