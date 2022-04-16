Німеччина збільшить поставки зброї, в т. ч. в Україну, до 2 млрд євро

Німеччина збільшить фонд військової підтримки зарубіжних країн до 2 мільярдів євро. Як заявив міністр фінансів Крістіан Лінднер, велика частина цих коштів піде Україні на закупівлю зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Лінднера в Twitter .

Лінднер написав, що Німеччина збільшить свій фонд - інструмент фінансової підтримки для зміцнення збройних сил і сил безпеки в країнах-партнерах - до 2 млрд євро, додавши, що "кошти в значній мірі підуть на користь Україні".

Минулого року фонд склав 225 мільйонів євро. Збільшення іноземної військової допомоги буде частиною додаткового бюджету Німеччини на цей рік, сказав Лінднер, додавши, що канцлер Олаф Шольц "просив про це".