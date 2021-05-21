Рада має намір дозволити неоплачувані відпустки працівникам театру
Працівники театрів зможуть отримати неоплачувані відпустки для творчої діяльності поза основним місцем роботи. Верховна рада схвалила за основу відповідний законопроект №5205.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.
За документ проголосували 305 парламентаріїв.
Згідно з документом, художній і артистичний персонал театрів зможе скористатися творчою відпусткою без збереження заробітної плати на термін, визначений у контракті індивідуально з кожним професійним творчим працівником.
У фракції "Слуга народу" відзначали, що після прийняття закону артисти, що представляють Україну на закордонних гастролях, зможуть залишатися солістами українських театрів.
Як писало РБК-Україна, раніше профільний комітет рекомендував ВР схвалити цей закон у першому читанні.
Нагадаємо, в травні 2019 року Рада 8 скликання вдруге відхилила законопроект, яким пропонувалося дозволити працівникам театрів брати неоплачувані відпустки на час гастролей за кордоном.
Як писало РБК-Україна, парламент вперше провалив цей закон у червні 2018 року.