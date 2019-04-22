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Працівника зернотрейдера судитимуть за відмивання понад 40 млн доларів

Новини » Суспільство    22.04.2019 - 17:33
Працівника зернотрейдера судитимуть за відмивання понад 40 млн доларів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Справу розгляне Печерський суд

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) направила до Печерського районного суду Києва для розгляду по суті обвинувальний акт стосовно працівника міжнародного зернотрейдера, якого підозрюють у заволодінні зерном державної компанії на понад 60 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу САП у Facebook

Працівника зернотрейдера підозрюють у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 5 ст. 27 (Види співучасників), ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі); ч. 4 ст. 190 (Шахрайство); ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом) КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом липня-жовтня 2014 року вказана особа сприяла міжнародному трейдеру зернової продукції у заволодінні зерновою продукцією ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" загальною вартістю понад 60 млн доларів.

У подальшому, отримані від продажу зерна 40,9 млн доларів були легалізовані обвинуваченим через низку іноземних компаній, зареєстрованих в офшорних юрисдикціях.

При цьому встановлено, що для створення умов щодо заволодіння зерновою продукцією службовим особам ПАТ "ДПЗКУ" було обіцяно надати хабар у розмірі понад 667 тис. доларів.

На теперішній час у даному розслідуванні це вже четверта особа, стосовно якої обвинувальний акт направлений до суду.

Наразі детективами НАБУ та прокурорами САП вживаються заходи щодо притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, які переховуються від правоохоронних органів за межами України.

Працівника зернотрейдера судитимуть за відмивання понад 40 млн доларів

Раніше САП оприлюднила перелік 65 закритих справ про незаконне збагачення.

РБК-Україна писало, що у 52 випадках з-поміж 189 справ, в яких детективи НАБУ завершили досудове розслідування, а прокурори САП скерували обвинувальні акти або клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності до судів, не призначили навіть підготовче засідання

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