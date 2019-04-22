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Работника зернотрейдера будут судить за отмывание свыше 40 млн долларов

Новости » Общество    22.04.2019 - 17:33
Работника зернотрейдера будут судить за отмывание свыше 40 млн долларов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Дело рассмотрит Печерский суд

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в Печерский районный суд Киева для рассмотрения по сути обвинительный акт в отношении работника международного зернотрейдера, которого подозревают в завладении зерном государственной компании более 60 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.

Работника зернотрейдера подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 (Виды соучастников), ч. 3 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу); ч. 4 ст. 190 (Мошенничество); ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем) УК Украины.

Досудебным расследованием установлено, что в течение июля-октября 2014 года указанное лицо способствовало международному трейдеру зерновой продукции в завладении зерновой продукцией ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" общей стоимостью более 60 млн долларов.

В дальнейшем, полученные от продажи зерна 40,9 млн долларов были легализованы обвиняемым через ряд иностранных компаний, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях.

При этом установлено, что для создания условий по завладению зерновой продукцией служебным лицам ПАО "ГПЗКУ" было обещано предоставить взятку в размере более 667 тыс. долларов.

В настоящее время в данном расследовании это уже четвертое лицо, в отношении которого обвинительный акт направлен в суд.

Сейчас детективами НАБУ и прокурорами САП принимаются меры по привлечению к уголовной ответственности других лиц, скрывающихся от правоохранительных органов за пределами Украины.

Работника зернотрейдера будут судить за отмывание свыше 40 млн долларов

Ранее САП обнародовала 65 перечень закрытых дел о незаконном обогащении.

РБК-Украина писало, что в 52 случаях из 189 дел, в которых детективы НАБУ завершили досудебное расследование, а прокуроры САП направили обвинительные акты или ходатайство об освобождении от уголовной ответственности судам, не назначили даже подготовительное заседание.

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