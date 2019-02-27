Працівника митниці арештували за вимагання хабарів з власників "євроблях"

Підозрювані вимагали у власників по 200 доларів з кожного авто понад суму офіційних платежів

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили работника таможенного поста "Столичный" Киевской городской таможни ГФС Украины и его посредника на систематическом вымогательстве взяток с владельцев "евроблях". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники установили, что начальник смены отдела таможенного оформления и брокер организовали механизм вымогательства взяток с владельцев автомобилей на иностранной регистрации.

Фото: изъятые средства

"За ускоренное таможенное оформление, в конце завершения льготного периода растаможки, злоумышленники требовали у владельцев по 200 долларов США с каждого автомобиля сверх суммы официальных платежей", - говорится в сообщении.

Так, подозреваемых задержали во время получения очередной взятки в размере 600 долларов США. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в бюджет Украины поступило 13,6 млрд гривен через механизмы льготного растаможивания, сообщил глава государства Петр Порошенко.

Как писало РБК-Украина ранее, 22 февраля был последний день, когда можно было растаможить автомобили с иностранной регистрацией ("евробляхи") по льготной ставке 0,5 акцизного сбора. Согласно закону, с 23 февраля вступает в силу общий режим растаможки таких автомобилей по полной ставке акцизного налога.

Добавим, в ГФС сообщили, что с начала действия законов о растаможке "евроблях" (автомобилей с иностранной регистрацией) по льготной ставке 0,5 акцизного сбора таможнями оформлено более 218 тыс. транспортных средств.