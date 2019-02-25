Порошенко розповів, скільки бюджет отримав від розмитнення "євроблях"

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Ці кошти держава направить на підтримку пенсіонерів

Через механізми пільгового розмитнення в бюджет України надійшло 13,6 млрд гривень. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter президента Петра Порошенка.

За словами Порошенка, ці кошти держава направить на підтримку пенсіонерів.

"Всього через механізми пільгового розмитнення надійшло 13,6 млрд. Зокрема, майже 6 млрд по програмі старих автомобілів, і ми ці гроші можемо використати на підтримку пенсіонері", - написав президент.

Нагадаємо, 22 лютого був останній день, коли можна було розмитнити автомобілі з іноземною реєстрацією (євробляхи) за пільговою ставкою 0,5 акцизного збору. Згідно з законом, з 23 лютого набуває чинності загальний режим розмитнення таких автомобілів за повною ставкою акцизного податку.

Крім того, до 23 травня ще діятимуть лібералізовані норми щодо адміністративної відповідальності для власників автівок. Після цієї дати і при перевищенні строку транзиту або тимчасового ввезення транспортного засобу з іноземною реєстрацією більше ніж на 30 діб, громадянам загрожує штраф у розмірі 170 тис. грн або конфіскація транспортного засобу за рішенням суду. Крім того, поліція може стягнути з власника такої автівки від 8,5 тис. до 17 тис. грн штрафу.