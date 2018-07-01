В роботі Telegram по всьому світу стався збій

Зокрема, деякі користувачі не могли отримувати або відправляти повідомлення

Користувачі Telegram по всьому світу сьогодні вночі, 1 липня, зіткнулися з перебоями в роботі месенджера. Про це повідомляє портал Downdetector.

Збій у роботі месенджера був зафіксований 1 липня в 2:00 за київським часом.

Також зазначається, що Telegram був недоступний або працював некоректно в Росії, Італії, Великобританії, Нідерландах і Франції.

Також з перебоями зіткнулися користувачі з декількох американських штатів.

"45% користувачів не могли отримувати або відправляти повідомлення, у 43% були проблеми з підключенням до сервера, а 11% не могли увійти в свій аккаунт", - зазначає портал.

Нагадаємо, раніше, 27 червня, збій у роботі Telegram був зафіксований у Києві, Харкові, Одесі, Полтаві, Дніпропетровську і Запоріжжі.