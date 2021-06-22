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У роботі Google глобальний збій: що відбувається

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Вашингтон, Вівторок 22 червня 2021 09:16
У роботі Google глобальний збій: що відбувається Фото: в Google стався збій (Leon Neal/Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

У роботі Google стався збій. Користувачі зіткнулися з проблемами в роботі пошукової системи.

Це випливає з даних сайту Downdetector.

Найбільше скарг зафіксовано в США, Росії, Іспанії, Італії, Німеччині і Великобританії. Також є проблеми і в Україні.

У роботі Google глобальний збій: що відбувається

Скрін фото карти Downdetector

У 72% користувачів, які повідомили про збій, є проблеми з доступом на сайт. У інших - зі входом в акаунти.

Нагадаємо, в травні в роботі платформи YouTube стався глобальний збій. Проблеми в роботі сервісу фіксували і в Україні.

Також раніше був масштабний збій стався в роботі Google. По всьому світу перестав працювати пошук, А також виникали проблеми з роботою сервісів.

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