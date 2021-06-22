У роботі Google глобальний збій: що відбувається

У роботі Google стався збій. Користувачі зіткнулися з проблемами в роботі пошукової системи.

Найбільше скарг зафіксовано в США, Росії, Іспанії, Італії, Німеччині і Великобританії. Також є проблеми і в Україні.

Скрін фото карти Downdetector

У 72% користувачів, які повідомили про збій, є проблеми з доступом на сайт. У інших - зі входом в акаунти.