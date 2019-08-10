У роботі метро Києва сьогодні можливі зміни

У роботі трьох станцій метро Києва сьогодні, 10 серпня, можливі зміни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, сьогодні на НСК "Олімпійський" заплановано проведення футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) та "Шахтар" (Донецьк). Через проведення спортивного заходу можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену.

"Можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу та станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого" після його закінчення", - повідомили у КМДА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до ранку 11 серпня у Києві буде перекрито центральну вулицю - Хрещатик.

Крім того, через проведення ремонтих робіт буде обмежено рух низкою вулиць Голосіївського району. Зокрема, мова йде про такі вулиці: Голосіївська, Олега Кошового, Цимбалів Яр, Уральська, Снайперська, Добрий Шлях, Конотопської, Стрілецька, провулок Владислава Заремби, Максима Рильського. Обмеження діятимуть з 12 серпня 2019 року до 30 червня 2020 року.