У Києві на два дні перекриють Хрещатик

Фото: Хрещатик (Євгеній Жуков facebook)

Хрещатик буде перекрито з 20:00 9 серпня до 06:00 11 серпня

У Києві на два дні перекриють головну вулицю столиці - Хрещатик у зв'язку з проведенням фестивалю "Сильні України". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, під час підготовки локації і протягом фестивалю частину вулиці Хрещатик (від перетину з вулицею Прорізною до перетину з вулицею Богдана Хмельницького) буде закрита для автомобільного руху.

Заборона руху всіх видів транспортних засобів триватиме з 20:00 9 серпня до 06:00 11 серпня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві з 2 по 31 серпня частково обмежать рух на естакади Південного мосту. Під час робіт буде обмежено для проїзду 1,5 смуги руху. Після цього етапу дорожники будуть ремонтувати шов на іншій половині естакади в цьому ж напрямку.

Ремонтні роботи проводитимуться з 22:00 годин 2 серпня до 31 серпня на естакаді в напрямку лівого берега (орієнтовно 400 метрів після Видубичів).

Крім того, на ділянці автодороги М03 Київ-Харків у Київській області на три місяці обмежать рух автотранспорту. Рух буде закрито з 20 липня по 20 жовтня у зв'язку з проведенням капітального ремонту транспортної розв'язки. На час ремонту організовано об'їзд.