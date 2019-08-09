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В одному з районів Києва частково обмежать рух

Новини » Суспільство    09.08.2019 - 18:15
В одному з районів Києва частково обмежать рух
Фото: колаж РБК-Україна

Обмеження діятиме з 12 серпня

У Києві на ряді вулиць у Голосіївському районі тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з ремонтними роботами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Кеивской міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, рух обмежать на вулицях Голосіївська, Олега Кошового, Цимбалів Яр, Уральської, Снайперської, Добрий Шлях, Конотопської, Стрілецька, в провулку Владислава Заремби, Максима Рильського.

Роботи будуть виконуватися з 12 серпня 2019 до 30 червня 2020 року.

"Під час виконання робіт повинен бути забезпечений вільний і безпечний рух пішоходів і транспортних засобів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві на два дні перекриють головну вулицю столиці - Хрещатик у зв'язку з проведенням фестивалю "Сильні України". Заборона руху всіх видів транспортних засобів триватиме з 20:00 9 серпня до 06:00 11 серпня.

Крім того, в Києві з 2 по 31 серпня частково обмежать рух на естакади Південного мосту. Під час робіт буде обмежено для проїзду 1,5 смуги руху. Після цього етапу дорожники будуть ремонтувати шов на іншій половині естакади в цьому ж напрямку.

Ремонтні роботи проводитимуться з 22:00 годин 2 серпня до 31 серпня на естакаді в напрямку лівого берега (орієнтовно 400 метрів після Видубичів).

У Києві на два дні перекриють Хрещатик У Києві на місяць частково перекриють Південний міст
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