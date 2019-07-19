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У Києві частково обмежать рух на мосту Патона

Новини » Суспільство    19.07.2019 - 11:50
У Києві частково обмежать рух на мосту Патона
Фото: міст Патона (wikimedia.org Xsandriel)

Обмеження діятиме із 20:00 19 липня до 06:00 20 липня

У Києві, 20 липня, частково обмежать рух на правобережній розв'язці моста Патона, у зв'язку з проведенням ремонтних робіт. Про це повідомляє РБК-Україна з поисланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації. 

Як повідомили в "Київавтодоре", на цій розв’язці буде проводитися черговий етап поточного середнього ремонту.

"Із 20:00 19 липня до 06:00 20 липня на правобережній розв’язці мосту імені Патона обмежать рух: дорожники вкладатимуть верхній шар асфальту на проїзді від мосту до бульвару Дружби Народів", - попереджають у КМДА.

У Києві частково обмежать рух на мосту ПатонаФото: рух вночі 20 липня на правобережній розв’язці моста імені Патона

Нагадаємо, у Києві на проспекті Палладіна із 9:00 19 липня до 9:00 21 липня буде частково обмежено рух на ділянці між бульваром Вернадського і вулицею Єфремова та розв’язкою на проспектах Палладіна і Перемоги.

Як повідомляє РБК-Україна, у п’ятницю, 19 липня, у Києві може бути частково обмежено роботу станцій метро "Контрактова площа" і "Поштова площа". Зміни в роботі метро викликані проведенням масових заходів на Подолі.

У Києві частково обмежать рух на проспекті Палладіна На трасі Київ-Харків на 3 місяці частково закриють рух
Новини України Київремонтдороги
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