У Києві частково обмежать рух на проспекті Палладіна

Ілюстративне фото (УНІАН)

19-21 липня на Палладіна триватиме завершальний етап дорожніх робіт

У Києві на проспекті Палладіна із 9:00 19 липня до 9:00 21 липня буде частково обмежено рух на ділянці між бульваром Вернадського і вулицею Єфремова та розв’язкою на проспектах Палладіна і Перемоги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Обмеження руху буде запроваджено у зв’язку з фінальним етапом дорожніх робіт на Палладіна - зокрема, вкладатимуть верхній шар асфальту.

Асфальтування перехрестя з бульваром Вернадського і вул. Єфремова планують виконувати вночі, оскільки під час цих робіт виїзд на проспект тимчасово буде перекрито.

Фото: схема робіт на проспекті Палладіна

У комунальній корпорації просять водіїв за можливості коригувати маршрути та нагадують, що зі змінами курсуватимуть тролейбусні маршрути № 7 та № 39.

У "Київатодорі" стверджують, що новий асфальт буде з міцного "ЩМА", такого як вкладають на злітно-посадкових смугах.

Нагадаємо, у п’ятницю, 19 липня, у Києві може бути частково обмежено роботу станцій метро "Контрактова площа" і "Поштова площа". Зміни в роботі метро викликані проведенням масових заходів на Подолі.