Ілюстративне фото (ybercrime.gov.ua)

Збої були зафіксовані у Києві та Львові

У роботі Facebook стався глобальний збій. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані DownDetector.

Повідомляється, що збій стався в Польщі, Чехії, Німеччині, Болгарії, Румунії, Британії, США та Франції. Частина користувачів зіткнулася з неможливістю підключитися до сервера Facebook, а приблизно третина - з проблемами при відправці повідомлень.

Повідомлення про проблеми в роботі Facebook були й з України. В часності, збої були зафіксовані у Києві та Львові.

Нагадаємо, 5 грудня 2018 року у країнах Європи також спостерігався збій у роботі соціальної мережі Facebook. Про збій в роботі Facebook писали жителі Латвії, Великобританії, Угорщини, Естонії та Польщі. Повідомлення про неполадки у роботі соцмережі залишали користувачі з України. Зокрема, з Києва і Дніпра.

РБК-Україна писало, що 21 вересня, користувачі соціальної мережі Facebook масово повідомили про збої в роботі ресурсу. Більшість користувачів зіткнулися з проблемою входу у свої акаунти, також 31% користувачів заявили про те, що не мають повного доступу до сайту, ще 16% користувачів повідомили про проблеми в роботі мобільного додатка Facebook.