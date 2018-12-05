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В роботі Facebook стався збій

Новини » Надзвичайні події    05.12.2018 - 16:34
В роботі Facebook стався збій
Ілюстративне фото (ybercrime.gov.ua)

Соцмережа викидає з акаунтів користувачів

У країнах Європи спостерігається збій у роботі соціальної мережі Facebook. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Downdetector.

Користувачі скаржаться, що соцмережа викидає їх з особистих акаунтів, і вони не можуть увійти в них знову.

В роботі Facebook стався збій

Про збій в роботі Facebook пишуть жителі Латвії, Великобританії, Угорщини, Естонії та Польщі. Повідомлення про неполадки у соцмережі залишають користувачі з України. Зокрема, з Києва і Дніпра.

 
Раніше повідомлялося, що у роботі соціальних мереж Instagram і Facebook стався масштабний збій.

Користувачі Instagram писали про те, що у них недоступна стрічка підписок, а також вказували на неможливість обмінюватися особистими повідомленнями. Користувачі Facebook писали, що соціальна мережа не вантажиться, не дозволяє переходити по посиланнях.

Також 21 вересня, користувачі соціальної мережі Facebook масово повідомили про збої в роботі ресурсу. Більшість користувачів зіткнулися з проблемою входу у свої акаунти, також 31% користувачів заявили про те, що не мають повного доступу до сайту, ще 16% користувачів повідомили про проблеми в роботі мобільного додатка Facebook.

 

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