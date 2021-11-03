В Instagram стався масштабний збій
Фото: в Instagram стався масштабний збій (Getty Images)
Відеохостинг Instagram припинив працювати в низці країн світу. Більшість користувачів скаржаться на проблеми з застосунком й вебсайтом.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Downdetector.
Фото: в Instagram стався масштабний збій (Downdetector)
Згідно з даними сервісу, наразі найбільше люди скаржаться на роботу застосунку, вебсайту й відсутність зв'язку з сервером.
Водночас з проблемами зіткнулися користувачі з низки країна західної Європи, західної та східної частини США, Бразилії та Індії.
Фото: в Instagram стався масштабний збій (Downdetector)