Як працює IT-армія України та які перемоги вже на її рахунку. Пояснення Федорова

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що українські хакери вже зламали понад 80 баз даних, що є критичними для РФ, це бази даних громадян, бізнесу, досить сенситивні дані.

"Цифрова блокада зробила, наприклад, так, що сьогодні "ВКонтакте" не можуть навіть сервери собі купити. Їхня сфера кібербезпеки дуже постраждала через санкції. Але головна перемога буде тоді, коли їхні війська покинуть нашу територію",- розповів міністр.

За словами Федорова, ІТ-армія України складається з трьох ключових елементів.

"Це IT-компанії, які мають розуміння що робити, хоч раніше були націлені тільки на захист інфраструктури своєї та клієнтів. Потім це кіберспільнота та кіберволонтери, певні наші кібергрупи. І окремі IT-спеціалісти або люди, які тільки увійшли у цю сферу, швидко розібралися, наприклад, із технологіями DDoS-атак або інших векторів атак, вони також активно допомагають", - каже він.

Часто, за словами міністра, кіберфахівці працюють із публічними цілями. Але є й не публічні, про які "не можемо зараз говорити".

"Є публічні цілі, які можна побачити у спільноті IT-армія. Там не просто так з'являються саме ці сайти та саме ці сфери у ті чи інші дні, це пов'язано з іншими певними діями, - розповідає Федоров. - Також є непублічні цілі, їх більшість, але про це не можемо зараз говорити. Хоча ви могли бачити діфейси (підміна вмісту, - ред.) сайтів "Газпром" та "Сухой". Це комплексні атаки, мета яких не тільки отримати доступ до сайту або бази даних, але й розповсюдити правду про те, що відбувається".