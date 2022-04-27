ru ua
Ср, 27 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США готові платити до 10 млн доларів за інформацію про причетних до кібератак росіян

Новость на русском →
Вашингтон, Середа 27 квітня 2022 07:33
США готові платити до 10 млн доларів за інформацію про причетних до кібератак росіян Прапор США (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Програма винагород за правосуддя Держдепартаменту США пропонує винагороду в розмірі до 10 мільйонів доларів за інформацію, що дозволяє ідентифікувати або визначити місцеперебування осіб, які брали участь в кібератаках на критичну інфраструктуру США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держдепартаменту США.

В першу чергу, розшукується інформація про шість офіцерів ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ на предмет їх ролі в злочинній змові, пов'язаній зі шкідливою кібердіяльністю. Учасниками змови були офіцери ГРУ Юрій Андрієнко, Сергій Детістов, Павло Фролов, Анатолій Ковальов, Артем Очіченко і Петро Пліскін.

Повідомляється, що вони були учасниками злочинної змови, відповідальної за зараження комп'ютерів деструктивним шкідливим ПЗ 27 Червня 2017 року в США і в усьому світі з використанням шкідливого ПЗ, відомого як NotPetya. Їх кібератаки в сукупності обійшлася США майже в 1 мільярд доларів збитків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Кібератака
DAILY
Михайло Федоров: Орки навіть не розуміють, що постійно знаходяться під камерами
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Михайло Федоров: Орки навіть не розуміють, що постійно знаходяться під камерами