Как работает IT-армия Украины и какие победы уже на ее счету. Объяснение Федорова
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что украинские хакеры уже сломали более 80 баз данных, которые являются критическими для РФ, это базы данных граждан, бизнеса, достаточно сенситивные данные.
Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.
"Цифровая блокада сделала, например, так, что сегодня "ВКонтакте" не могут даже серверы себе купить. Их сфера кибербезопасности очень пострадала из-за санкций. Но главная победа будет тогда, когда их войска покинут нашу территорию", - рассказал министр.
По словам Федорова, IT-армия Украины состоит из трех ключевых элементов.
"Это IT-компании, которые имеют понимание, что делать, хоть раньше были нацелены только на защиту инфраструктуры своей и клиентов. Потом это киберсообщество и киберволонтеры, определенные наши кибергруппы. И отдельные IT-специалисты или люди, которые только вошли в эту сферу, быстро разобрались, например, с технологиями DDoS-атак или других векторов атак, они также активно помогают", - говорит он.
Часто, по словам министра, киберспециалисты работают по публичным целям. Но есть и непубличные, о которых "не можем сейчас говорить".
"Есть публичные цели, которые можно увидеть в сообществе IT-армия. Там не просто так появляются именно эти сайты и именно эти сферы в те или иные дни, это связано с другими определенными действиями, - рассказывает Федоров. - Также есть непубличные цели, их большинство, но об этом не можем сейчас говорить. Хотя вы могли видеть дефейсы (подмена содержимого, - ред.) сайтов "Газпром" и "Сухой". Это комплексные атаки, цель которых не только получить доступ к сайту или базе данных, но и распространить правду о происходящем".
Как сообщалось, программа вознаграждений за правосудие Госдепартамента США предлагает вознаграждение в размере до 10 млн долларов за информацию, позволяющую идентифицировать или определить местонахождение лиц, участвовавших в кибератаках на критическую инфраструктуру США.
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