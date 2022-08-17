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Робота ССО "Азов": у ЗСУ показали знищення штабу окупантів (відео)

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Київ, Середа 17 серпня 2022 14:50
Робота ССО "Азов": у ЗСУ показали знищення штабу окупантів (відео) Фото: ССО "Азов" знищили штаб окупантів на одній з ділянок фронту (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Бійці полку спеціального призначення "Азов" знищили штаб росіян і мінімум одну ворожу БМП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Управління стратегічних комунікацій ВСУ.

Операція була проведена на одній з ділянок фронту. Однак де саме було завдано удару, не повідомляється.

Нагадаємо, українські військові одним точним ударом з української "Стугни" знищили Російський"Солнцепок".

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