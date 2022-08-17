Робота ССО "Азов": у ЗСУ показали знищення штабу окупантів (відео)

Фото: ССО "Азов" знищили штаб окупантів на одній з ділянок фронту (Getty Images)

Бійці полку спеціального призначення "Азов" знищили штаб росіян і мінімум одну ворожу БМП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Управління стратегічних комунікацій ВСУ.

Операція була проведена на одній з ділянок фронту. Однак де саме було завдано удару, не повідомляється.