Робота в офісі після пандемії: які плани у керівників компаній

Абсолютна більшість (дев'ять з десяти) керівників найбільших світових компаній мають намір просити своїх працівників повідомляти про проходження ними вакцинації. Більшість CEO чекатимуть охоплення вакцинацією понад 50% населення перш ніж повернутися до офісу.

Згідно з дослідженням, майже половина (45%) керівників у світі не очікують повернення до "нормального" порядку ведення бізнесу раніше 2022 року, у той час як майже третина (31%) прогнозують, що це станеться наприкінці цього року.

Внаслідок змін, спричинених пандемією, чверть (24%) CEO заявили про те, що їхня модель бізнесу назавжди змінилася через глобальну пандемію.

Коли співробітники зможуть безпечно повернутися на робочі місця, п’ята частина компаній (21%) планує ужити додаткових запобіжних заходів, звертаючись до клієнтів та інших відвідувачів з проханням повідомити їм про свій статус вакцинації.

Керівники обмірковують, як буде виглядати нова реальність, але після виходу з пандемії лише три із 10 (30%) глобальних керівників розглядають гібридну модель роботи для свого персоналу, за якої більшість працівників працюють віддалено 2-3 дні на тиждень. У результаті, лише одна п’ята (21%) компаній прагне найняти кваліфікованих спеціалістів, які працюватимуть переважно віддалено, що є суттєвою зміною порівняно з минулим роком (73% у 2020 році).

Дослідження демонструє, що лише 17% глобальних керівників хочуть скоротити свої офісні площі внаслідок пандемії. У той же час, 69% керівників компаній, опитаних у серпні 2020 року, заявили, що планують скоротити свої офісні площі протягом 3 років. Це свідчить про те, що або скорочення офісних площ вже відбулося, або на фоні пандемії стратегія змінилася.

У рамках дослідження, яке проводилося KPMG International у лютому та березні 2021 року, було опитано 500 світових керівників щодо того, як вони реагують на пандемію та які бачать перспективи на 3-річний період.