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Работа в офисе после пандемии: какие планы у руководителей компаний

Новина українською → Четверг 08 апреля 2021 16:02
Работа в офисе после пандемии: какие планы у руководителей компаний Фото: нормальная работа ожидается в следующем году (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Абсолютное большинство (девять из десяти) руководителей крупнейших мировых компаний намерены просить своих сотрудников сообщать о прохождения ими вакцинации. Большинство CEO будут ждать охвата вакцинацией более 50% населения, прежде чем вернуться в офис.

Об этом свидетельствуют данные исследования KPMG CEO Outlook Pulse.

Согласно исследованию, почти половина (45%) руководителей в мире не ожидают возвращения к "нормальному" порядку ведения бизнеса ранее 2022 года, в то время как почти треть (31%) прогнозируют, что это произойдет в конце этого года.

В результате изменений, вызванных пандемией, четверть (24%) CEO заявили о том, что их модель бизнеса навсегда изменилась из-за глобальной пандемии.

Работа в офисе после пандемии: какие планы у руководителей компаний

Когда сотрудники смогут безопасно вернуться на рабочие места, пятая часть компаний (21%) планирует предпринять дополнительные меры, обращаясь к клиентам и другим посетителям с просьбой сообщить им о своем статусе вакцинации.

Руководители обдумывают, как будет выглядеть новая реальность, но после выхода из пандемии лишь три из 10 (30%) глобальных руководителей рассматривают гибридную модель работы для своего персонала, по которой большинство сотрудников работают удаленно 2-3 дня в неделю. В итоге, лишь одна пятая (21%) компаний стремится нанять квалифицированных специалистов, которые будут работать преимущественно удаленно, что является существенным изменением по сравнению с прошлым годом (73% в 2020 году).

Исследование демонстрирует, что лишь 17% глобальных руководителей хотят сократить свои офисные площади вследствие пандемии. В то же время, 69% руководителей компаний, опрошенных в августе 2020 года, заявили, что планируют сократить свои офисные площади в течение 3 лет. Это свидетельствует о том, что или сокращение офисных площадей уже произошло, или на фоне пандемии стратегия изменилась.

В рамках исследования, которое проводилось KPMG International в феврале и марте 2021 года, было опрошено 500 мировых руководителей относительно того, как они реагируют на пандемию и какие видят перспективы на 3-летний период.

Напомним, данные опроса Microsoft показывают, что работники хотели бы проводить примерно одну треть (31%) рабочей недели за пределами традиционного офиса.

Отметим, по данным международного опроса Gallup International, Украина заняла первое место в списке стран, население которых считает, что власть не справляется с коронакризисом. Недовольны решениями правительства 77% украинцев.

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