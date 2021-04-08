Работа в офисе после пандемии: какие планы у руководителей компаний

Абсолютное большинство (девять из десяти) руководителей крупнейших мировых компаний намерены просить своих сотрудников сообщать о прохождения ими вакцинации. Большинство CEO будут ждать охвата вакцинацией более 50% населения, прежде чем вернуться в офис.

Согласно исследованию, почти половина (45%) руководителей в мире не ожидают возвращения к "нормальному" порядку ведения бизнеса ранее 2022 года, в то время как почти треть (31%) прогнозируют, что это произойдет в конце этого года.

В результате изменений, вызванных пандемией, четверть (24%) CEO заявили о том, что их модель бизнеса навсегда изменилась из-за глобальной пандемии.

Когда сотрудники смогут безопасно вернуться на рабочие места, пятая часть компаний (21%) планирует предпринять дополнительные меры, обращаясь к клиентам и другим посетителям с просьбой сообщить им о своем статусе вакцинации.

Руководители обдумывают, как будет выглядеть новая реальность, но после выхода из пандемии лишь три из 10 (30%) глобальных руководителей рассматривают гибридную модель работы для своего персонала, по которой большинство сотрудников работают удаленно 2-3 дня в неделю. В итоге, лишь одна пятая (21%) компаний стремится нанять квалифицированных специалистов, которые будут работать преимущественно удаленно, что является существенным изменением по сравнению с прошлым годом (73% в 2020 году).

Исследование демонстрирует, что лишь 17% глобальных руководителей хотят сократить свои офисные площади вследствие пандемии. В то же время, 69% руководителей компаний, опрошенных в августе 2020 года, заявили, что планируют сократить свои офисные площади в течение 3 лет. Это свидетельствует о том, что или сокращение офисных площадей уже произошло, или на фоне пандемии стратегия изменилась.

В рамках исследования, которое проводилось KPMG International в феврале и марте 2021 года, было опрошено 500 мировых руководителей относительно того, как они реагируют на пандемию и какие видят перспективы на 3-летний период.