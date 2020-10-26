Як зміниться графік роботи після пандемії: дані дослідження

Фото: карантин у Києві навесні 2020 року (Віталій Носач, РБК-Україна)

Змін у графіку роботи хочуть і керівники підприємств, і самі працівники

Більш гнучкого графіка роботи в довгостроковій перспективі хочуть 9 з 10 керівників європейських компаній. Працівники хотіли б проводити приблизно одну третину (31%) робочого тижня за межами традиційного офісу.

Про це свідчать дані дослідження, проведеного Microsoft спільно з KRC Research, Boston Consulting Group.

За даними дослідження, в минулому році тільки 15% компаній мали гнучкий робочий графік, а зараз так працюють 76%.

Керівники бізнесу бачать переваги як у продуктивності, так і в ефективності гнучкого робочого графіка: 82% менеджерів відзначають, що продуктивність їх компанії залишилася на тому ж рівні або навіть підвищилася по мірі переходу людей на віддалену роботу, а 56% бачать переваги економії витрат при такій роботі.

Найбільший виклик, з яким компанії стикаються при переході до гнучкого графіку роботи, пов'язаний не з технологіями, а з підтриманням згуртованості команди. Три основні проблеми співробітників при віддаленій роботі: підтримання належних умов праці, командний дух і подолання зростаючої роз'єднаності. Ще 39% керівників відзначають, що їм важко створити сильну і єдину культуру в команді, а 61% здається, що вони не навчилися ефективно делегувати і розширювати можливості віртуальних команд.

Дослідження було проведено компанією Microsoft спільно з KRC Research, Boston Consulting Group і доктором Майклом Парком з Wharton School на 15 європейських ринках, в ході якого було опитано близько 9000 менеджерів і співробітників великих компаній (понад 250 працівників), середній розмір вибірки - 600 респондентів у кожній країні (500 співробітників і 100 менеджерів).

Нагадаємо, за даними дослідження компанії KPMG, з-за пандемії COVID-19 планують скоротити офісні площі 69% керівників найбільших світових компаній. Крім того, 77% респондентів планують і надалі розвивати використання цифрового інструментарію для співпраці та комунікації.

Нагадаємо, за даними НБУ, в III кварталі 2020 року бізнес послабив негативні очікування щодо подальшого економічного зростання в Україні на тлі продовження адаптивного карантину. Індекс ділових очікувань підприємств ще не повернувся на докарантинний рівень, але вже перетнув нейтральну оцінку і склав 100,8% (у II кварталі 2020 року - 90,8%).