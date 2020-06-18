Рабінович: влада цілеспрямовано знищує Україну

Голосування народних депутатів від монобільшості говорять про те, що влада продовжує приймати тільки лобістські закони.

Про це заявив народний депутат, співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович.

"Тому наша партія з нетерпінням чекає сьогоднішнього засідання. Ми хочемо знати відповідь на питання, яке рішення прийняли "Слуги народу" - вести нашу країну в нікуди разом з програмою Кабміну і Шмигаля, або ж вони усвідомили, що зробили чергову кадрову помилку і прем'єр-міністр має піти?" - заявив Рабинович.

Він також зазначив, що "нова програма уряду ніякого відношення ні до людей, ні до країні не має".

"Ця програма тої території, яку завоював Міжнародний валютний фонд. Я не пам'ятаю, щоб Україну хтось завойовував, але влада підписала акт капітуляції держави Україна перед нікому не відомим ворогом! Ми продаємо землю, людей, вбиваємо медицину й освіту на догоду МВФ", - додав Рабінович.

На його думку, влада займається цілеспрямованим знищенням України, і це комусь потрібно.

"Заходу Україна потрібна в якості плацдарму для силового зіткнення з Росією, а ще наша земля і працьовиті люди, які будуть працювати на них з ранку до вечора", - резюмував Рабинович.

Нагадаємо, заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявляла, що Кабінет міністрів передав на розгляд до Верховної ради оновлену програму діяльності уряду.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 4 червня відправила на доопрацювання Програму діяльності Кабінету міністрів.

Раніше повідомлялося, що програму діяльності Кабінету міністрів не підтримала половина комітетів Ради.