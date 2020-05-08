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Рабінович: Шмигаль оголосив війну більшій частині українців скасуванням Дня перемоги

Новини » Політика     08.05.2020 - 10:12
Рабінович: Шмигаль оголосив війну більшій частині українців скасуванням Дня перемоги
Фото: Вадим Рабінович (zagitty.com.ua)

Нардеп розкритикував слова прем'єра про святкування 9 травня

За два дні до святкування 75-річчя перемоги прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив війну більшій частині населення України, сказавши, що немає такого свята, як День перемоги. Про це заявив народний депутат України, співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабинович після зустрічі з главою уряду, передає РБК-Україна.

"На зустрічі ми запитали прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, чому в будівлі уряду на четвертому поверсі він організував виставку, присвячену героїчним вчинкам українського народу за весь період його історії, і там немає нічого про Велику вітчизняну війну. Ми також запитали його, як на державному рівні влада має намір святкувати 9 травня. Він сказав, що такого свята для нього не існує... Ну про що нам можна з ним розмовляти?" - сказав політик.

У зв'язку з цим Рабинович заявив, що "Опозиційної платформи - За життя" більше не існує прем'єр-міністра Шмигаля, а є "лише людина, яка займає високий пост, фактично порушуючи закон і ображаючи ветеранів перед 9 травня".

"Тепер всі заходи за участю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля наша політична сила буде ігнорувати й жодної ідеї, яку видасть це уряд, ми більше не підтримаємо! Ми не хочемо ні бачити, ні знати прем'єр-міністра, який ображає ветеранів Великої вітчизняної війни", - додав Рабінович.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на 9 травня скасовано всі масові заходи. В Національній поліції попередили, що порушників карантину на свята будуть штрафувати.

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