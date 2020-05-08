ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Рабинович: Шмыгаль объявил войну большей части украинцев отменой Дня победы

Новости » Политика     08.05.2020 - 10:12
Рабинович: Шмыгаль объявил войну большей части украинцев отменой Дня победы
Фото: Вадим Рабинович (zagitty.com.ua)

Нардеп раскритиковал слова премьера о праздновании 9 мая

За два дня до празднования 75-летия победы премьер-министр Денис Шмыгаль объявил войну большей части населения Украины, сказав, что нет такого праздника, как День победы. Об этом заявил народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович после встречи с главой правительства, передает РБК-Украина.

"На встрече мы спросили премьер-министра Дениса Шмыгаля, почему в здании правительства на четвертом этаже он организовал выставку, посвящённую героическим поступкам украинского народа за весь период его истории, и там нет ничего о Великой отечественной войне. Мы также спросили его, как на государственном уровне власть намерена праздновать 9 мая. Он сказал, что такого праздника для него не существует… Ну о чем нам можно с ним разговаривать?" - сказал политик.

В связи с этим Рабинович заявил, что для "Оппозиционной платформы - За життя" больше не существует премьер-министра Шмыгаля, а есть "лишь человек, который занимает высокий пост, фактически нарушая закон и оскорбляя ветеранов перед 9 мая".

"Теперь все мероприятия с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля наша политическая сила будет игнорировать и ни одной идеи, которую выдаст это правительство, мы больше не поддержим! Мы не хотим ни видеть, ни знать премьер-министра, который оскорбляет ветеранов Великой отечественной войны", - добавил Рабинович.

Напомним, ранее сообщалось, что на 9 мая отменены все массовые мероприятия. В Национальной полиции предупредили, что нарушителей карантина на праздники будут штрафовать.

Полиция усилит контроль за соблюдением карантина 9 мая в Киеве Зеленский не поедет в Минск на парад Победы
Новости Украины Рабинович9 Мая
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь