Рабінович розповів, чому перенесли збори "Опозиційної платформи - За життя"

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович хворіє четвертий день

Народний депутат і лідер "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович заявив, що збори активу політсили не відбулося з причини його хвороби. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Хворіє четвертий день. Читаю про розкол у нашій партії, зірваний зборах активу і ще всяку фігню. Дорогі фантазери, все правда – зриваємо, але причина одна – мої 38,5 і противний грип. Шкодую, що маю зруйнувати ваші домисли", – зазначив парламентарій.

При цьому він додав, що вже йде на поправку і найближчим часом повернеться до своїх обов'язків, а також анонсував висування кандидата в президенти від "Опозиційної платформи – За життя".

"Не хвилюйтеся – я сподіваюся, в найближчі пару днів поправитися (стільки людей надіслали рецепти одужання) – і ви відразу побачите і висунення кандидата, і збори активу з усієї країни. І багато іншого", – заявив політик.

За словами лідера "Опозиційної платформи – За життя", він "серйозно націлений на перемогу на майбутніх виборах і готовий довести це своїм недоброзичливцям".

"Головне: як би не старалися різні типи – ви побачите перемогу нашої політичної сили. Перемогу, над якою ми працюємо. Перемогу, яка потрібна людям і Україні", – підсумував Рабінович.