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Рабинович рассказал, почему перенесли собрание "Оппозиционной платформы - За життя"

Новости » Выборы 2019    16.01.2019 - 11:31
Рабинович рассказал, почему перенесли собрание "Оппозиционной платформы - За життя"
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

Рабинович болеет четвертый день

Народный депутат и лидер "Оппозиционной платформы – За життя" Вадим Рабинович заявил, что собрание актива политсилы не состоялось по причине его болезни. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Болею четвертый день. Читаю о расколе в нашей партии, сорванном собрании актива и еще всякую фигню. Дорогие фантазеры, все правда – срываем, но причина одна – мои 38,5 и противный грипп. Сожалею, что должен разрушить ваши домыслы", – отметил парламентарий.

При этом он добавил, что уже идет на поправку и в ближайшее время вернется к своим обязанностям, а также анонсировал скорое выдвижение кандидата в президенты от "Оппозиционной платформы – За життя".

"Не волнуйтесь – я надеюсь в ближайшие пару дней поправиться (столько людей прислали рецепты выздоровления) – и вы сразу увидите и выдвижение кандидата, и собрание актива со всей страны. И многое другое", – заявил политик.

По словам лидера "Оппозиционной платформы – За життя", он "серьезно нацелен на победу на предстоящих выборах и готов доказать это своим недоброжелателям".

"Главное: как бы ни старались разные типы – вы увидите победу нашей политической силы. Победу, над которой мы работаем. Победу, которая нужна людям и Украине", – подытожил Рабинович.

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