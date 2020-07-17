Рабінович прогнозує низькі результати "Слуги народу" на виборах восени

Фото: Вадим Рабінович (zagittya.com.ua)

Нардеп вважає, що нинішня влада повинна негайно піти

Місцеві вибори восени цього року покажуть реальну підтримку нової влади. "Слуга народу" в регіонах не зможе сформувати таку ж монобільшість, як в парламенті.

Про це заявив народний депутат, співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович.

"Нинішня влада повинна негайно піти - тоді є шанс хоч щось залишити українцям і зберегти країну", - вважає Рабінович.

Рабинович також зазначив, що в Брюсселі пройде перше за час пандемії коронавірусу засідання Європейської ради, на якому буде обговорюватися антикризовий план відновлення економіки ЄС на 750 млрд євро.

Планується, що 500 млрд євро будуть розподілятися між 27 країнами Євросоюзу у вигляді безоплатних грантів, ще 250 млрд - у формі позик.

"А що з нами? А у нас за 2 млрд - забрали землю, забирають право вчитися і лікуватися, і при цьому розповідають, що ми нормально живемо", - зазначив нардеп.

Нагадаємо, 15 липня Верховна рада проголосувала за призначення місцевих виборів на 25 жовтня 2020 року.

Депутати також підтримали закон, яким передбачається невтручання районів у бюджети общин.