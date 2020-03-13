Рабінович відмовився обговорювати з Пристайко євроінтеграцію через 9 травня

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" та народний депутат України Вадим Рабінович відмовився зустрічатися з віце-прем'єром Вадим Пристайко через розбіжності в ставленні щодо святкування 9 травня. Про це нардеп повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні отримали лист нового віце-прем'єра Пристайко з відмінною пропозицією: обговорити євроінтеграцію та євроатлантичний курс. Ми обов'язково обговоримо пропозицію у вівторок на фракції, а поки я відповім особисто від себе", - написав Рабинович.

Політик також зазначив, що не поділяє вибраний урядом зовнішньополітичний курс і не буде зустрічатися з Пристайко, поки той не вибачиться перед українцями за нешанобливі висловлювання на адресу Дня перемоги.

"Я готовий з вами зустрічатися після того, як ви перепросите у мільйона наших співгромадян, які хочуть і будуть святкувати 9 травня, яких ви образили тим, що від імені всієї країни заявили, мовляв, Україна цей день святкувати не буде", - додав Рабінович.

Як писало РБК-Украина, раніше ввіце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко пояснив, від чого залежить вступ України в НАТО.