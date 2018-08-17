Рабінович: потрібно створити умови, коли не можна буде безкарно вивозити викрадене з країни

Рабінович розповів, що потрібно для боротьби з корупцією

В Україні необхідно створити такі умови, коли жоден чиновник не зможе безкарно вивезти награбоване з країни. Таку думку висловив народний депутат України та лідер політичної партії "За життя" Вадим Рабінович в ефірі "112 Україна".

"Ми повинні з вами створити такі умови, коли не можна безкарно вивозити те, що чиновники накрали. Треба створити прецедент, як це можна повернути, і я це зробив, коли заарештував віллу Льовочкіна (нардепа від "Опозиційного блоку" Сергія Льовочкіна, - ред.) у Ніцці. На превеликий жаль, судові влади України в особі Конституційного суду відправили у Францію папір про те, що пан Рабінович абсолютно не правий і що негоже народному депутату займатися пошуком викраденого - це не входить в його обов'язки", - зазначив він.

За словами Рабіновича, правоохоронні органи не допомогли йому в цій справі.

"На думку нашого суду, в обов'язки народного депутата входить сидіння в сесійній залі і тихе мугикання в унісон з усім іншим стадом. Так ось, що я хочу сказати - сумно і гірко, що Україна в особі своїх держорганів зайняла таку неправильну позицію. Жоден правоохоронний орган не допоміг мені в цій справі, але все стане на свої місця. Я вірю в перемогу України на всіх напрямках, в тому числі і в цьому", - заявив Рабінович.

У лютому 2018 року Вадим Рабінович оприлюднив рішення суду міста Ніцца (Франція) про арешт нерухомості Сергія Льовочкіна та його сестри - народного депутата Юлії Льовочкіної. Політик заявив, що він заплатив за реєстрацію тимчасової судової іпотеки у Франції більше 400 тисяч євро особистих коштів.