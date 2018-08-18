Рабінович: майбутнє України визначать не президентські, а парламентські вибори

За словами Рабіновича, на президентські вибори готуються близько 80 осіб

Майбутнє України визначать не президентські, а парламентські вибори. Про це народний депутат України та лідер політичної партії "За життя" Вадим Рабінович заявив у прямому ефірі телеканалу NewsOne.

"На президентські вибори на сьогоднішній день готуються людей вісімдесят. З них сімдесят п'ять шукають гроші на заставу для участі у виборчій кампанії. Люди вносять 2,5 мільйона гривень застави. Якщо бажаючих багато, то це вже непогане наповнення бюджету, так що нехай йдуть. Потім з них сорок п'ять відпаде, а тридцять п'ять ми побачимо в списку кандидатів у президенти. Я вважаю це нормально - більше президентів хороших і різних", - заявив він.

За словами Рабіновича, насправді за посаду глави держави боротимуться набагато менше людей, і їх прізвища вже на слуху.

"Реально боротися за пост президента буде 5-6 чоловік. Ви їх чудово знаєте. Все залежить від роботи штабів, від фінансування, від нахабства влади, наскільки вона збирається підтасувати вибори. Але, на мій погляд, у суспільстві зараз сильно завищена оцінка поста президента", - зазначив народний депутат.

Лідер партії "За життя" пояснив, що переможець на президентських виборах не зможе впливати на парламент, поки українці не проголосують за нове скликання Верховної ради.

"От, припустимо, обрали вас президентом. У парламенті у вас нікого немає, там на вас дивляться з обережністю, ви не можете продавити жоден закон. Тобто до парламентських виборів президент - це просто лідер тієї політичної групи, яка буде намагатися закріпитися у Верховній раді. У нього не буде важелів впливу. До виборів у парламент президент майже нічого не може зробити. Всі розуміють: майбутнє України визначать не президентські, а парламентські вибори. Влада в країні поміняється лише після виборів у Верховну раду", - резюмував Рабінович.

Наступні президентські вибори відбудуться 31 березня 2019 року, парламентські - 27 жовтня 2019 року.