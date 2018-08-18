Рабинович: будущее Украины определят не президентские, а парламентские выборы

По словам Рабиновича, на президентские выборы готовятся около 80 человек

Будущее Украины определят не президентские, а парламентские выборы. Об этом народный депутат Украины и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович заявил в прямом эфире телеканала NewsOne.

"На президентские выборы на сегодняшний день готовятся человек восемьдесят. Из них семьдесят пять ищут деньги на залог для участия в избирательной кампании. Люди вносят 2,5 миллиона гривен залога. Если желающих много, то это уже неплохое наполнение бюджета, так что пусть идут. Потом из них сорок пять отпадет, а тридцать пять мы увидим в списке кандидатов в президенты. Я считаю это нормально - больше президентов хороших и разных", - заявил он.

По словам Рабиновича, на самом деле за пост главы государства бороться будут намного меньше человек, и их фамилии уже на слуху.

"Реально бороться за пост президента будет 5-6 человек. Вы их всех прекрасно знаете. Все будет зависит от работы штабов, от финансирования, от наглости власти - насколько она собирается подтасовать выборы. Но, на мой взгляд, в обществе сейчас сильно завышена оценка поста президента", - отметил народный депутат.

Лидер партии "За життя" пояснил, что победитель на президентских выборах не сможет влиять на парламент, пока украинцы не проголосуют за новый созыв Верховной рады.

"Вот, допустим, избрали вас президентом. В парламенте у вас никого нет, там на вас смотрят с осторожностью, вы не можете продавить ни один закон. То есть до парламентских выборов президент - это просто лидер той политической группы, которая будет стараться закрепиться в Верховной раде. У него не будет рычагов влияния. До выборов в парламент президент почти ничего не может сделать. Все понимают: будущее Украины определят не президентские, а парламентские выборы. Власть в стране поменяется только после выборов в Верховную раду", - резюмировал Рабинович.

Следующие президентские выборы пройдут 31 марта 2019 года, парламентские - 27 октября 2019 года.