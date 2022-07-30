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Варварські акти: в ООН і ЄС відреагували на тортури українських полонених

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Субота 30 липня 2022 01:58
Варварські акти: в ООН і ЄС відреагували на тортури українських полонених Фото: Жозеп Боррель, глава зовнішньополітичної служби ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Моніторингова місія ООН з прав людини заявила, що "приголомшена" відео з кастрацією і вбивством українського полоненого російським військовим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву місії ООН в Facebook і офіційний сайт ЄС.

Тортури військовополонених та осіб, які перестали брати участь у бойових діях, і страти без належного судового розгляду є воєнними злочинами, зазначили в організації.

"На одному з відео військовослужбовцю після тортур вистрілили в голову, а його тіло протягли до канави. Такі дії, отримають підтвердження, кваліфікуються як воєнні злочини", - йдеться в повідомленні.

У моніторинговій місії також стверджують, що зафіксовано випадок, коли українські військові стріляють по ногах російським солдатам.

"Сторони зобов'язані уникати тортур, вбивств і обіцянок не щадити здалися в полон військових. Сторони повинні своєчасно і ефективно розслідувати всі можливі випадки тортур і незаконних вбивств. Військові злочинці повинні піддаватися кримінальному переслідуванню, а їхні справи розглядатися компетентним судом", - додали в місії.

Високий представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель засудив вбивство військовополонених українців в окупованій Оленівці.

"Європейський союз найрішучіше засуджує звірства, вчинені російськими збройними силами та їхніми маріонетками. Ці нелюдські, варварські акти є серйозними порушеннями Женевських конвенцій і Додаткового протоколу до них і є воєнними злочинами", - йдеться в заяві Борреля.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Червоний Хрест вже попросив доступ в окуповану Оленівку, щоб зібрати дані по цьому кривавому інциденту.

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