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Зло закінчиться перемогою України: в Конгресі США відреагували на катування бійця ЗСУ

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П'ятниця 29 липня 2022 11:43
Зло закінчиться перемогою України: в Конгресі США відреагували на катування бійця ЗСУ Фото: в Конгресі США відреагували на катування бійця ЗСУ (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Конгресі США засудили катування українського бійця, яке потрапило до мережі. Закликали негайно допомогти Україні перемогти російське зло.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт старшого радника Конгресу США Пола Массаро.

"Варварство та розпуста російських окупантів викликають огиду. Кастрація, вбивства, зґвалтування, вбивства дітей, порівняння міст із землею. Непереборне зло", - пише Массаро.

Старий радник Конгресу закликав надати Україні ATACMS та сучасні танки, аби наші бійці якнайскоріше покінчили з російським злом.

"Російське зло закінчиться лише з перемогою України. Російські військові злочини в Україні - це образа всього людства", - додає Массаро.

Реакція Подоляка:

За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, Росія, є країною людожерів та катів, які не зможуть уникнути кари в майбутньому.

"Російські пропагандисти із захватом показали, як група російських нелюдів нівечила українського полоненого. Все, що треба розуміти світу: Росія - країна людожерів, які насолоджуються тортурами та вбивствами. Але туман війни не допоможе уникнути кари російським катам. Всіх ідентифікуємо. Кожного дістанемо", - пише Подоляк.

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