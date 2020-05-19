В СБУ прокоментували інтерв'ю Гіркіна для Гордона

Фото: Ігор Гіркін (twitter/nbnews)

У Службі повідомили, що "вивчать ситуацію"

Служба безпеки Укаїни прокоментувала нещодавнє інтерв'ю колишнього очільника бойовиків "ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) для журналіста Дмитра Гордона. Зокрема, Служба обіцяє "вивчити ситуацію".

Як передає РБК-Україна, про це прес-служба СБУ повідомила в коментарі "BBC News Україна".

У відповідь на запитання, чи буде відомство якось реагувати на це інтерв’ю, у прес-службі сказали: "СБУ вивчить ситуацію навколо інтерв'ю з Гіркіним".

Зазначимо, Гіркін під час свого інтерв'ю розказав про конкретні факти вчинення ним особливо тяжких злочинів.

Заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов у коментарі BBC News Україна зазначив, що використовувати інтерв'ю підозрюваних та обвинувачених осіб у розслідуваннях "достатньо розповсюджена світова практика".

"Такі інтерв'ю цінні додатковим фактажем, деталями. Наприклад, так звана "прокурор" Криму підтвердила те, що їй відомо про підозру та кримінальне переслідування проти неї в Україні", - пояснює він.

Гіркін під час свого інтерв'ю також розказав про конкретні факти вчинення ним особливо тяжких злочинів. Зокрема, в інтерв'ю Гордону, яке було оприлюднене 18 травня, Гіркін зізнався, зокрема, що саме він наказав розстріляти українських активістів Юрія Дяковського та Юрія Поправку.

"Я не виключаю можливість, що у майбутньому ця інформація стане предметом розгляду і під час розслідування серйозних порушень міжнародного гуманітарного права - воєнних злочинів та злочинів проти людяності", - прокоментував це інтерв'ю заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов.

Гіркін був так званим "міністром оборони ДНР". Також він раніше визнавав, що брав участь в діях, які сприяли анексії Криму.

Крім того, він є одним з обвинувачених у справі про збиття пасажирського Boeing рейсу "Малайзійських авіаліній" MH17 на Донбасі. Тоді Гіркін у своїх соцмережах написав, що бойовики збили "український літак". Він видалив свої повідомлення згодом, коли з'ясувалося, що це за літак.

У листопаді 2014 року суд задовольнив клопотання генеральної прокуратури про затримання керівників незаконних збройних формувань на Донбасі Ігоря Гіркіна-Стрєлкова та Ігоря Безлера (кличка "Біс").

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Гордон взяв інтерв'ю у колишньої співробітниці прокуратури у Криму Наталії Поклонської, котра після анексії півострова стала російським прокурором Криму, а згодом - депутатом Держдуми Росії.

Прокуратура Автономної Республіки Крим заявила згодом, що використає слова Поклонської у кримінальному провадженні проти неї. Проти Поклонської відкрито два провадження.

Автор: Виталия Мазур