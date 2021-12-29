На кордоні з Росією затримали групу "іноземців": яка у них була ціль
Фото: прикордонники затримали п’ятьох осіб (ДПСУ)
Прикордонники затримали на українсько-російському кордоні п’ятьох осіб. Ними виявилися громадяни Узбекистану.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДПСУ.
Як повідомили прикордонники, порушники мали на меті незаконно перетнути державний кордон поза встановленими пунктами пропуску, оскільки мали заборону в’їзду на територію Росії.
Стосовно іноземців складено протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 2 ст. 204-1 (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України).
Громадян Узбекистану чекає адміністративна відповідальності та примусове повернення до країни походження, зазначили в ДПСУ.