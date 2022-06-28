Продав "гуманітарки" на 500 тисяч гривень. СБУ затримала керівника благодійного фонду
Служба безпеки України затримала керівника благодійного фонду в Житомирській області. Чоловік ввозив з-за кордону гуманітарну допомогу для ЗСУ, але не відправляв її на фронт, а продавав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.
"Чоловік ввозив з-за кордону гуманітарну допомогу для українських захисників, однак не відправляв товари на потреби Збройних сил України, а продавав їх. Він складував квадрокоптери, тактичні рюкзаки, наколінники, турнікети та інші товари в холі одного з гуртожитків у Житомирі", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці задокументували кілька фактів незаконного продажу гуманітарної допомоги майже на півмільйона гривень.
Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, раніше у Львівській області викрили контрабандистів, які ввозили в Україну товари під виглядом допомоги для наших військових.
Також у Кіровоградській області "волонтер" намагався продати автомобілі з гумдопомоги.