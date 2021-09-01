Намагалися вивести 3 млн гривень на ремонті: поліція розслідує розкраданя держкоштів УЗ

Правоохоронці викрили службовців "Укрзалізниці" на спробі заволодіння 3 млн гривень бюджетних коштів. Зловмисники підробили офіційну документацію та намагалися провести ремонті роботи за необґрунтовано завищеними цінами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Правоохоронці встановили, що у 2019 році посадовець виробничого підрозділу Конотопська дистанція колії регіональної філії "Південно-Західна залізниця" за попередньою змовою з інженером виробничого підрозділу та директором приватного підприємства склали завідомо неправдиві офіційні документи, аби заволодіти 3 млн гривень бюджетних коштів.

Зробити цього не встигли - на гроші накладено арешт, а відтак попереджено завдання збитків державі.

Двом службовим особам Конотопської дистанції колії регіональної філії "Південно-Західна залізниця" та директору приватної комерційної структури повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення за попередньою змовою групою осіб), ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (Закінчений замах на привласнення чи розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Підозрюваним може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі досудове розслідування завершено, матеріали відкриті іншій стороні.