ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Пытались вывести 3 млн гривен на ремонте: полиция расследует хищений госсредств УЗ

Новина українською →
Среда 01 сентября 2021 10:01
Пытались вывести 3 млн гривен на ремонте: полиция расследует хищений госсредств УЗ Фото: на ремонте УЗ пытались похитить 3 млн гривен (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Инна Собора

Правоохранители разоблачили чиновников "Укрзализныци" на попытке завладения 3 млн гривен бюджетных средств. Злоумышленники подделали официальную документацию и пытались провести ремонтные работы по необоснованно завышенным ценам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Правоохранители установили, что в 2019 году чиновник производственного подразделения Конотопская дистанция пути регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" по предварительному сговору с инженером производственного подразделения и директором частного предприятия составили заведомо неправдивые официальные документы, чтобы завладеть 3 млн гривен бюджетных средств.

Сделать этого не успели - на деньги наложен арест, а затем предупреждено нанесение ущерба государству.

Двум должностным лицам Конотопской дистанции пути регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" и директору частной коммерческой структуры сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (Оконченное покушение на присвоение или растрату имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас досудебное расследование завершено, материалы открыты другой стороне.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Конотоп
NEWS
Зеленский в США. Первые итоги визита (обновляется)
Зеленский в США. Первые итоги визита (обновляется)
DAILY
Прогноз на осень. Каким будет курс гривны к доллару, и что ждет валютный рынок
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Прогноз на осень. Каким будет курс гривны к доллару, и что ждет валютный рынок